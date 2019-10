Allenamento a porte aperte per la. Ecco il comunicato apparso su Juventus.com: "Con l’affetto dei tifosi bianconeri. E’ iniziata così la marcia di preparazione al Derby D’Italia di domenica sera a San Siro. Dopo il giorno di riposo concesso post-Bayer Leverkusen, la Juve ha ripreso ad allenarsi davanti agli spettatori sugli spalti del JTC Continassa (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official Fan Club): il modo migliore per iniziare il countdown alla sfida di San Siro. Per Bonucci e compagni, la seduta ha previsto attivazione generale, poi squadra divisa in due blocchi per lavoro tattico e infine partitella finale a campo ridotto, tra gli applausi dei tifosi. Domani è in programma un allenamento mattutino".