La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il pareggio con l'Atalanta in preparazione al derby contro il Torino (in programma sabato ore 18). Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Arek Milik, entrambi assenti nell'ultima sfida. Il serbo, che convive con problemi alla schiena, ha svolto lavoro a parte in palestra. La presenza contro il Torino rimane quindi in dubbio anche se, riferisce Sky Sport, qualche possibilità di recupero c'è. Anche Milik non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo anche se dovrebbe tornare a disposizione di Allegri nei prossimi giorni.