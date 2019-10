Un allenamento diverso, quest'oggi alla Continassa. I bianconeri hanno aperto le porte del loro centro sportivo ad alcuni fortunati supporters, possessori della Member Card. Un bel colpo della sorte, per chi è riuscito: anche perché la Juve e Sarri hanno mostrato tutto il loro repertorio. A partire dalla classica partitella a due tocchi e campo ridotto, naturalmente esaltante per chi è fortissimo nello stretto. Un nome a caso? Quello di Paulo Dybala. La Joya è stato gran protagonista della sessione: ultimo a uscire dal campo essendosi intrattenuto con Emre Can per una sessione di tiri in porta. E sul finale, nuovo colloquio con Maurizio Sarri...