Il calcio moderno è tattica, linee, spazi, movimenti... ma non si può prescindere dal buon vecchio "uno contro uno". Lo sa bene Andrea Pirlo, che nell'allenamento di oggi ha fatto provare alla Juve una serie di sfide 1 vs. 1 in campo ristretto. Il club bianconero ha poi pubblicato sui canali social ufficiali il video con gli highlights delle "partitelle". Si sono sfidati Alvaro Morata e Arthur, poi si vedono in azionae Weston McKennie e Federico Bernardeschi... Guardate le giocate e divertitevi a indovinare e tifare i vostri beniamini! Un'anticipazione: vedrete un americano davvero "on fire".