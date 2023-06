Come fosse un diario di bordo, quasi quotidianamente Paulutilizza i suoi profili social per condividere foto e video delle sue sessioni di allenamento a Miami. Lo aveva spiegato nel documentario uscito quasi un anno fa: la Florida è per lui una seconda casa, non semplicemente un rifugio vacanziero e festivo.L’obiettivo è mettersi alle spalle un’annata da dimenticare,, più un lungo concatenarsi di infortuni, polemiche e pochi, pochissimi minuti in campo. Su questo aspetto, il centrocampista francese, ieri, ha sottolineato l’impatto avuto dai problemi extra campo: la mente ha problemi e questo si ripercuote sul fisico.Per questo, oltre ad una specifica e speciale preparazione atletica,, come racconta La Stampa. Una mossa chiara, un messaggio a tutto l’ambiente bianconero: l’obiettivo è dimenticare e far dimenticare la stagione appena terminata, tornare sui suoi livelli, trascinare la Juve e spegnere ogni polemica. No, non è un calciatore finito.