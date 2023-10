La sosta per le Nazionali svuota, come sempre, la Continassa. Tra infortuni, acciacchi e scelte qualcuno in più del solito è rimasto a Torino (come Vlahovic), ma, andati in giro per il mondo a rappresentare il proprio Paese. Di chi si tratta? Chiesa, Locatelli, Kean e Gatti con l’Italia, Kostic con la Serbia, Szczesny e Milik con la Polonia, Bremer e Danilo con il Brasile, Weah e McKennie con gli Stati Uniti, Kenan Yildiz con la Turchia, Miretti con l’Italia Under 21, Iling Junior con l’Inghilterra Under 21 e Huijsen con l’Olanda Under 19. Insomma, un sacco di giocatori, con la preparazione alla Continassa che, quindi, prosegue a ranghi ridotti. Il programma dei rientri vedrà tornare tutti in tempo per preparare la sfida con il Milan di domenica 22 ottobre, anche se quattro giocatori bianconeri saranno chiamati agli straordinari: