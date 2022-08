Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex responsabile del settore medico dellaFabrizioha detto la sua anche sulla querelle sorta a seguito delle parole di Juliane Matthijssull'intensità degli allenamenti alla Continassa. Ecco il suo pensiero: "Nagelsmann ha fatto questo commento che chiaramente attira l’attenzione e fa discutere, ma non basta solo caricare gli atleti come dei matti. Altrimenti l’atleta va incontro a un sovraccarico o a una sindrome da sovrallenamento. Il discorso è più ampio. Vero è, però, che la scienza ha studiato quattro macro argomenti e ha constatato che alcuni comportamenti riducono il numero degli infortuni in generale. Dal punto di vista del carico di lavoro imposto ai calciatori, il principio portante è “train harder, train smarter”: bisogna allenarsi ad intensità media sempre più elevata e bisogna evitare i picchi di intensità. Non conosco i dati, ma che ladebba cambiare perché un altro allenatore ha espresso una opinione, beh, non sarebbe serio: avranno studiato bene, per mesi, la strategia di una stagione. Fermo restando, ripeto, che la scienza oggi consiglia di spingere, con intelligenza, nella preparazione".