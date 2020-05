Buon lunedì, bianconeri

E' iniziata la settimana di lavoro anche per i ragazzi

Gallery https://t.co/F0gDZbtKZ0 #ForzaJuve pic.twitter.com/HG6J7TZcf2 — JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2020

Come raccontato da ilbianconero.com, c'erano quasi tutti quest'oggi al centro sportivo dei bianconeri. Presente Maurizio, poi, tra i giocatori,. Da domani tornerà ad allenarsi anche Cristiano Ronaldo, mentre si dovrà attendere mercoledì per De Ligt e Szczesny. Giovedì torneranno in campo Khedira e Matuidi, venerdì sarà invece il giorno dei brasiliani: Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro.