Nello speciale DAZN Heroes a cura di Pierluigi Pardo, Massimilianoha parlato anche di Federicoe Kenan, protagonisti della "nuova". Ecco il suo pensiero: "Chiesa arriverà a fare tra i 14 e i 16 gol in questa stagione. Si deve convincere che è una punta, deve fare gol. In quella posizione deve migliorare a giocare dentro al campo. Deve stare in partita per più minuti. Quando tira in porta è noioso, fa male. Il ragazzino Yildiz è bravo sotto quell'aspetto, tremendo. Quando calcia in porta è noioso. Dopo Udine è arrivato dicendomi che il giorno dopo avrebbe tagliato i capelli, martedì è arrivato bellino. Gli ho detto che volevo vedere se si muovessero in campo”.