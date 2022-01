1









Un'idea low cost, di fatto si guarda ai giocatori in scadenza. Chi arriverà al posto di Federico Chiesa? L'ultimo nome lo riporta Sky Sport: Allegri non vuole un esterno al posto dell'ex Fiorentina, sa di poter contare su tanti giocatori adattabili sull'esterno. E allora? Vuole un nove. Un nove di ruolo. E di peso.



L'ULTIMO NOME - Tra i giocatori in scadenza c'è quell'Azmoun che proprio contro la Juventus aveva ben impressionato: un gol allo Stadium nella mediocrità del suo Zenit, ma un nome che nel calcio russo continua a far parlare di sé. Materiale da Juve? Difficile dirlo, difficile immaginarlo. Però una potenziale occasione, questo sì. E i primi sondaggi sono già partiti.