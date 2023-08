Massimilianocome Giovanni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nel match di questa sera contro l'il tecnico livornese ha la possibilità di centrare la vittoria numero 250 con lain tutte le competizioni, entrando dunque ancora di più nella storia del club bianconero. Per lui, neanche a dirlo, sarebbe il modo migliore per iniziare la nuova stagione di Serie A.