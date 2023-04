"Non dobbiamo avere un dispendio di energie, tanto le lamentele non portano punti. Bisogna accettare nel bene e nel male quello che succede". Parola di Massimiliano, che in conferenza stampa alla vigilia diha risposto così - prendendola larga - a una domanda sul diverbio tra Marcoe Lucianoal termine del match di domenica sera contro il, a seguito del quale il suo vice ha rimediatoper gli insulti rivolti al tecnico avversario (tra cui - pare - un "ti mangio il cuore"). "Raccomandazioni? Bisogna continuare a comportarsi bene, se abbiamo sbagliato alzandoci dalla panchina, cercheremo di evitare anche questo perché", ha poi aggiunto l'allenatore bianconero.L'imperativo, insomma, è chiaro: in questa fase della stagione, delicata per mille motivi, è fondamentale limitare il, che di recente sta accompagnando non pochi momenti in casa bianconera, con protagonisti tanto i giocatori quanto le figure di riferimento che dovrebbero dare loro l'esempio, a partire dallo stesso Allegri. L'episodio di Landucci, effettivamente, è solo il primo di una serie che ha scandito le ultime settimane.