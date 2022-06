Come racconta Calciomercato.com, la stagione di Adrien Rabiot dal punto di vista realizzativo è stata addirittura al di sotto dei suoi standard, ma nonostante questo per la socità bianconera sono tante le riflessioni che vengono portate avanti per il suo futuro e non è escluso che alla fine la volontà di Massimiliano Allegri di trattenerlo possa avere la meglio.