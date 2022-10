Se Adrienfinirà per restare allaanche al termine di questa stagione dovrà ringraziare soprattutto Massimiliano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, per il tecnico livornese il centrocampista classe 1995 è centralissimo nel progetto sportivo della sua squadra, motivo per cui sta spingendo con la società per provare a rinnovare il suo contratto. Le richieste economiche di mammaperò, a salire rispetto agli attuali 7 milioni di euro, sembrano difficilmente superabili.