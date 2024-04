Oltre alla Coppa Italia e alla qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri vuole rispondere alle critiche e chiudere migliorando la posizione in classifica dell’anno scorso. Nel 2022/23, sul campo la Juve ha chiuso al terzo posto con 72 punti, diventati 62 (con il settimo posto) a causa della penalizzazione. L’obiettivo è migliorarsi per chiudere in bellezza. Un finale al Max, per sé e per la Juve, prima di dirsi probabilmente addio. Servono quindi altri 9 punti in queste cinque partite per migliorare quanto fatto l'anno scorso in campionato.