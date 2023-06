Secondo Il Corriere dello Sport, Massimilianoha indicato alcune priorità per il mercato della, e la prima riguarda la conferma di Adrien: il tecnico livornese ha chiesto alla società di compiere ogni sforzo possibile per arrivare al prolungamento di contratto in scadenza a fine mese del centrocampista classe 1995, un suo fedelissimo, reduce dalla stagione migliore della sua carriera ma già nel mirino delle big europee che pregustano il colpo a zero.Ben consapevole che un giocatore come lui, divenuto tanto importante anche in termini di leadership, non possa essere perso a cuor leggero, anche la Juve stessa è intenzionata ad andare fino in fondo e a giocarsi tutte le carte a disposizione, con l'idea di proporgli unalle stesse condizioni attuali (). L'impresa si preannuncia comunque complessa, dal momento che a pesare nelle scelte del giocatore c'è anche la possibilità di giocare lanell'anno che porta all'Europeo. Per contro c'è la conferma di Allegri, che potrebbe incidere in positivo per allontanare le pretendenti.