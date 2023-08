Alvaro Morata... terzo. Sì, perché lo spagnolo potrebbe tornare a Torino per la terza volta. Max Allegri gradirebbe questo colpo, anche e soprattutto per la stima che ha per il giocatore, oltre che per la sua duttilità tattica. L'idea, però, prevede un'uscita, quella di Moise Kean, che ha diversi estimatori ma per cui la Juventus chiede cifre elevate, vicino ai 40 milioni di euro. Con lo spagnolo, poi, anche il colpo Berardi passerebbe in secondo piano, con l'esterno italiano che scivola come opzione di riserva. E ora a lui pensa la Fiorentina, in caso di addio di Nico Gonzalez. Un gioco di incastri con Morata che tornerebbe dopo il 2014-2016 e il 2020-2022: periodi in cui ha giocato 185 partite e segnato 59 gol.