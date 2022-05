Quella che sta per finire potrebbe essere l'ultima stagione di Milinkovic Savic alla Lazio. Dopo tante voci di mercato, il serbo potrebbe davvero lasciare i biancocelesti e la valutazione del giocatore si aggira intorno agli 80 milioni di euro. In Italia c'è un allenatore che farebbe follie per allenarlo: Max Allegri. Per questo, la Juve, tiene la situazione sotto controllo.