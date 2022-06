Come racconta Gazzetta, dalla Spagna si è diffusa la notizia di un tentativo del Barcellona. Per ora è stato solo un sondaggio, i bianconeri sono sicuramente più avanti ma con i parametri zero (Rudiger insegna) il rischio che qualcuno s’inserisca all’improvviso, portando un’offerta più vantaggiosa, è sempre molto alto. Ecco perché Allegri vorrebbe chiudere in fretta, magari già questa settimana, per poi occuparsi della fascia sinistra.