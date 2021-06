Max Allegri vuole Andrea Barzagli nel suo staff. Secondo quanto appreso da IlBianconero.com, il grande feeling del tecnico livornese con uno dei centrali della sua era bianconera potrebbe rinnovarsi in questa nuova avventura alla Continassa.



ANCORA UNA VOLTA - Baragli aveva già fatto parte di uno staff tecnico, quello di Maurizio Sarri. Era entrato su indicazione dei vertici della Continassa e ha lavorato a supporto del toscano per diversi mesi. Poi la decisione: fare un passo indietro per godersi la famiglia. Ora la chiamata di Allegri sta per arrivare, e Barzagli è pronto a cogliere al volo l'opportunità di tornare alla Juventus.