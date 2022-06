Come racconta Gazzetta, per Di Maria la Juventus sa fino a che punto può spingersi a livello economico e si presenterà con le idee chiare e la richiesta di una risposta in tempi brevi, perché se l’affare non si farà il club dovrà mettersi alla ricerca di un altro esterno per il nuovo tridente, che Massimiliano Allegri vorrebbe avere già per l’inizio della nuova stagione, ovvero ai primi di luglio.