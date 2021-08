Manuelè il primo colpo, già ufficiale, ma il centrocampo della Juve non è ancora al completo. Lo è per numero, ma non per caratteristiche, così Maxcerca di arrivare a Miralem, suo fidato.Il piano originario è questo, ma fin qui è sempre andato a sbattere contro la volontà del gallese di non retrocedere in termini di carriera, oltre allo stipendio un problema di ambizioni, che stanno convincendo Ramsey a rifiutare ogni interessamento fin qui pervenuto da club di media fascia inglese (Wolverhampton su tutti, ma anche Newcastle e Crystal Palace). E quindi?Se il gallese pare difficilmente cedibile, a meno che non si sblocchi qualcosa nei prossimi giorni, e anche Federicosi sente protagonista al centro della nuova Juve di Allegri, l'indiziato alla partenza potrebbe essere Westonper cui stanno progressivamente tornando a risuonare le sirene dalla Premier. Non incedibile, anche se alla Continassa preferirebbero non dover sacrificare.