Come racconta La Gazzetta dello Sport, quattro sono i punti che servono per la Champions League. Ma quattro sono pure le vittorie che servono al tecnico bianconero per non fare peggio del suo predecessore: battendo oggi il Venezia e poi Genoa, Lazio e Fiorentina Max arriverebbe a 78 come Andrea Pirlo, che acciuffò la Champions all’ultima giornata ma non gli bastò per non essere esonerato.