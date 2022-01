11









Allegri lo aveva detto fin da subito, e ora lo sta ribadendo. Ciò che serve davvero alla Juve è un regista puro, uno come Miralem Pjanic insomma, che non a caso in estate sembrava vicinissimo al ritorno in bianconero per prendere posto nello schieramento bianconero al fianco di Manuel Locatelli. E la necessità si sta facendo più forte di ora in ora, alla luce dei tanto chiacchierati movimenti di mercato che potrebbero scombussolare il recente piano tattico della squadra. Come sottolineato da Calciomercato.com, infatti, il tecnico livornese è convinto che l'ex Sassuolo possa giocare senza problemi in un centrocampo a due, ma è anche consapevole che non può essere lui, almeno non in tutte le gare, il regista della coppia. Anzi, Allegri sa bene che il classe 1998 cresciuto nel Milan rende al meglio quando è libero di muoversi fra le linee, alzarsi in pressing e inserirsi in fase offensiva, come successo con Roma e Sampdoria quando aveva al suo fianco Arthur. E qui nasce il "problema". Il brasiliano, infatti, è a un passo dall'addio, con l'Arsenal vicinissimo all'accordo con giocatore e società. In estate, l'affare per Pjanic era sfumato. Oggi, se Arthur dovesse davvero partire, la ricerca di un regista dovrebbe diventare la priorità.