Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Verona:



IL MATCH - "C'era entusiasmo per i nuovi arrivi. La Juve ha preso tre giocatori e hanno segnato tutti e tre, Gatti compreso, bisogna fare i complimenti alla società. E' stata una partita tosta, il Verona è una squadra che corre molto. Abbiamo approcciato bene la partita, dobbiamo essere contenti della prestazione e restare calmi, il cammino è lungo. Oggi c'era entusiasmo, sarebbe stato un peccato non vincere. Ma il Verona ha fatto una buona partita, ci ha fatto dannare".



DYBALA E MORATA - "Io li farei giocare tutti, stasera c'era bisogno di grande tecnica, sono stati molto bravi in fase offensiva e difensiva. Paulo ha fatto una bella partita, un bell'assist a Vlahovic. Alvaro uguale su Zakaria. Anche Arthur ha fatto una partita importante, più a livello difensivo, può crescere molto".



PROSSIMI IMPEGNI - "Dobbiamo continuare a lavorare, giovedì c'è la Coppa Italia e vogliamo la semifinale, poi l'Atalanta..."



SCUDETTO - "Al momento è una cosa che riguarda Inter, Milan e Napoli... Bisogna fare un passo alla volta, l'Atalanta ha una partita in meno e domenica c'è lo scontro diretto. Davanti stanno viaggiando. A noi mancano quei quattro punti che ci avrebbero consentito di giocarci lo scudetto fino alla fine".



CUADRADO - "Giovedì abbiamo una partita, domenica un'altra... Dobbiamo andare avanti in Champions e in Coppa Italia, ci sono tante partite e giocheranno tutti. Cuadrado ha giocato tantissimo, anche in Nazionale, ci sono momenti in cui c'è bisogno di recuperare anche mentalmente".



I NUOVI ACQUISTI - "Vlahovic ha iniziato non benissimo, deve migliorare sulla pulizia di gioco. Nella lotta si esalta, ma deve essere più bravo a smarcarsi sul destro. Ha 22 anni, non ha ancora l'esperienza di tante partite ad alti livelli ma nella forza si esalta. Zakaria può diventare Matuidi? Il francese era più aggressivo, lui è bravo nell'intercetto con le sue gambe lunghe, è un ragazzo intelligente, questa sera si è buttato molto bene dentro. L'importante è stare tutti bene".