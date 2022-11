L'allenatore dellaha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Verona: "Espulsione Alex Sandro? Gli va dato un premio perché è come se avesse fatto un gol."."La squadra sta crescendo, siamo migliorati in condizione fisica. Era importante arrivare domenica nelle migliori condizioni di classifica, poi quando riprenderemo vedremo.""Paredes deve fare fallo, poi i difensori centrali devono attaccare, già era successo con il Benfica.""Anche per dare recupero ai ragazzi, Cuadrado ha un po' di fastidio sul ginocchio, gli ho chiesto di giocare. La classifica ora non va guardata, credo sia da guardarla a fine febbraio e vedremo dove saremo.ALLARME LOCATELLI - "Locatelli non sta bene, l'adduttore non stava benissimo e ha giocato fino a che ha potuto.""Ognuno di noi ha obiettivi personali ma va sempre messa prima la squadra. Mandzukic sotto quell'aspetto era straordinario, è un buon esempio. Vediamo, difficilmente sarà a disposizione con la Lazio ma vediamo.