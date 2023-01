Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo- "Dobbiamo migliorare le prestazioni, oggi è stato meglio che a Cremona ma l'Udinese è una squadra forte. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo avuto occasioni, è stata una buona vittoria portata a casa. Di Maria ha fatto giocate straordinarie, Paredes ha dato un'ottima palla, se non hai la voglia di metterti in discussione difficilmente le partite le porti a casa. Dobbiamo continuare a lavorare in silenzio, oggi è una vittoria importante".- "Abbiamo difeso bene, Di Maria ha giocato a buoni livelli ma veniva da 15 giorni di fermo, poi si è fermato. Sono contento di lui e di tutti i ragazzi che hanno messo cuore e voglia, poi ci sarà bisogno di tutti per recuperare energie fisiche e mentali".- "Bisogna aver voglia di fare la fase di possesso e di non possesso, abbiamo sbagliato un po' troppi palloni. Nel primo tempo Miretti ha fatto una buona partita, McKennie sull'esterno ha caratteristiche diverse, ma sapevamo che nel secondo tempo sarebbe cambiato tutto".- "Locatelli ha fatto più fatica perché arrivava da una grande prestazione a Cremona. Paredes può diventare importante, ha qualità straordinarie, ma deve migliorare tanto sul lungo".- "Sarà una bellissima serata a Napoli, è sempre bello giocare lì. Ma giochiamo contro la squadra nettamente favorita per lo scudetto, mancano due giornate alla fine del girone di andata e finora abbiamo un buon risultato, ma dobbiamo alzare il livello".- "Fuori da un anno, il rischio di infortuni è dietro l'angolo se fa una partita dietro l'altra. Oggi a destra era abbastanza chiuso, l'ho provato a sinistra e ha fatto due fiammate importante. Ci vuole un po' di tempo perché ritrovi la condizione".- "Oggi è stata una bellissima serata per ricordare Vialli, lo stadio era pieno... Dobbiamo fare un passo alla volta, lavorare ed essere precisi e puntuali nelle prestazioni. Napoli e Milan sono davanti, l'Inter al momento è dietro ma l'obiettivo minimo per noi è il quarto posto".