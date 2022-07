Intervenuto ai microfoni di DAZN nello speciale dal ritiro alla Continassa, Massimilianoha parlato degli obiettivi e delle ambizioni dellaper la prossima stagione. Ecco il suo pensiero: "La differenza deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, che sono sempre massimali. Un conto è partirci, un conto è arrivarci. Il discorso è sempre lo stesso, vincere è una cosa straordinaria, non è una normalità, per la Juve lo era diventato e forse non aver vinto niente l'anno scorso ci porterà quest'anno, se vinciamo, a rivalutarla come cosa straordinaria. Dobbiamo migliorare soprattutto l'aspetto realizzativo, con l'undicesimo attacco del campionato non vinci. Fino a 5 dalla fine avevamo subito 25 gol, in linea come numeri per vincere, ci sono mancati i gol davanti. Adesso vediamo,con la sua esperienza era importante, oraè andato via, ma nel calcio non si sa mai, ci sono le sorprese, magaridiventerà il titolare della Juventus. Poi sono sereno, la società è sempre presente".