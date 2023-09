Verso il Sassuolo, Maxtrova già la prima vittoria della settimana. Incoraggiante e di buon auspicio in vista anche dell'impegno di oggi, alle 18 al Mapei Stadium, anche se non si tratta di calcio. Nella giornata di giovedì, però, è arrivata la conferma che la Alma Racing, la sua scuderia, ha degli ottimi cavalli in organico e “” ha vinto la corsa di galoppo ad Amiens, confermando la crescita di performance che gli aveva già permesso di conquistare altre corse nei mesi scorsi. Come spiega Tuttosport, è una dei purosangue emergenti della scuderia di Allegri la cui punta di diamante è “estrosa, una cavalla acquistata alle aste in Irlanda che viene definita “bellissima con un fisico possente”. Insomma, in attesa dei tre punti da prendersi con la Juve, è arrivata un'altra vittoria. E quel "te ne intendi di ippica?" non passa mai di moda.