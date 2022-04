Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juve e Cagliari, Massimiliano Allegri ha parlato anche della vittoria in Champions League del Villarreal contro il Bayern Monaco. Ecco la sua riflessione: "Tanto è inutile stare a parlare di cos'è successo. Noi abbiamo fatto due ottime partite. All'andata, molto criticata, è stata un'ottima partita. Abbiamo avuto tante occasioni sbagliando l'ultimo passaggio, abbiamo subito pure poco. L'altra sera hanno fatto una grande partita, nel battere il Bayern è normale che l'1-0 tiene aperto il passaggio. Ma le prestazioni nostre con il Villarreal sono state ottime, ma non sono bastate perché siamo stati eliminati. Alla fine, conta il risultato. Il passaggio del turno in coppa e il risultato finale in campionato. Attraverso buone prestazioni. Se non lo fai, comunque devi portare a casa il risultato. Loro sono una squadra scomoda".