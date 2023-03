C'èsenon dovesse continuare sulla panchina della. Come racconta Tuttosport, naturalmente l'attuale tecnico bianconero è molto apprezzato dalla nuova dirigenza, in particolare per la gestione di un'annata profondamente differente. Tutto questo, più l'accordo e lo stipendio per i prossimi due anni, rendono improbabile un divorzio tra le parti. Eppure le voci non si placano.- Per TS, potrebbe fare al caso del club bianconero Igor Tudor, già apprezzato vice di Andrea Pirlo e ottimo conoscitore del mondo Juve. Tudor al momento si trova a Marsiglia, scelto dall'ex Juve Pablo Longoria (avvistato proprio a Torino nell'ultimo weekend). L'Olympique è a sette punti dal PSG e si giocherà il campionato fino (presumibilmente) all'ultima giornata di campionato. Insomma: prova da big ampiamente superata.