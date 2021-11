La partita di questa sera allo Stadio Arechi, valida per la 15^ giornata di campionato, sarà una "prima volta" anche per il tecnico della. Ladi mister Colantuono, infatti, sarà la 37^ avversaria differente che Massimilianosi troverà di fronte nella sua carriera da allenatore in Serie A: il livornese non perde contro una squadra mai affrontata prima nella massima competizione italiana dal gennaio 2014; allora sedeva sulla panchina del Milan e fu sconfitto per 3 a 4 dal, venendo poi sostituito da Clarence Seedorf alla guida dei rossoneri.