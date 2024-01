Lacontinua a collezionare vittorie e punti, con sempre un condottiero: Massimiliano Allegri. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport in caso di vittoria sabato alle 18 contro l'Empoli il tecnico della Vecchia Signora raggiungerebbe la quota 1000 punti agguantati con la Juventus in Serie A. Un grande traguardo che Allegri non vorrà lasciarsi scappare.