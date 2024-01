Dove può andare Allegri

Chi lo può sostituire

Su di lui c'è (ancora) l'ombra di Antonio, che secondo i ben informati non vede l'ora di tornare a Torino, alla, stando a Il Corriere dello Sport, soprattutto se riuscirà a chiudere il cerchio con un trofeo (possibilmente lo scudetto). Sembra essere proprio questa l'intenzione del tecnico livornese:Il futuro di Max potrebbe essere in, da dove già in estate erano risuonate per lui forti sirene che però non lo avevano convinto ad accettare un'offerta monstre. Allegri ha voluto fortemente rimanere alla Juve, per portare a termine il lavoro avviato. Attenzione però, in vista dei prossimi mesi, anche al possibile valzer di allenatori in Serie A, che potrebbe cambiare il destino di tanti.Come anticipato, a prendere il posto di Allegri potrebbe essere proprio il grande ex Antonio Conte. In più di un'occasione di recente il CT della Nazionale Italiana ha strizzato l'occhio alla possibilità di un ritorno, assicurando che i "veleni" lasciati dal suo primo burrascoso addio sono ormai alle spalle. Se ne parlerà tanto, sicuramente.