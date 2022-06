Dalle parti della Continassa il mercato della Juve si infittisce sempre di piu, viste le numerose trattative messe in piedi in queste settimane e non ancora ufficializzate. Ma non si discute solo dei vari Pogba e Di Maria, perchè sulle scrivanie degli uffici della Continassa si stanno valutando molte altre considerazioni. Una di queste ad esempio, è quella legata al futuro di Fabio Miretti, autentica rivelazione della passata stagione e che potrebbe anche essere girato in prestito. Potrebbe, appunto, perchè stando a quanto dichiarato poco fa da Sky Sport, Massimiliano Allegri sembrerebbe sempre più deciso a riconfermare il classe 2003 nel suo organico anche per la prossima stagione.