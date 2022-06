Il lavoro sul mercato è all’ordine del giorno in casa Juve, con i dirigenti che sono intenti a perfezionare la rosa in ogni suo punto debole, cercando di consegnare a Max Allegri una squadra pronta a giocarsela in ogni competizione. Proprio per questo, i giocatori monitorati sono molti e oltre a quelli da portare ancora all’ombra della Mole, c’è chi deve solo convincere la dirigenza, oltre all’allenatore livornese. Si tratta del gioiellino Nicolò Fagioli, sempre più certo della sua permanenza a Torino.