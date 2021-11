Paulo Dybala non c'è. E non ci sono nemmeno Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi. Poi non c'è Aaron Ramsey, ancora alle prese con un infortunio.



A parte gli indisponibili, fino all'ultimo, poi, Max Allegri dovrà valutare stato di stanchezza e condizione di tutti quei giocatori rientrati in extremis dopo gli straordinari sudamericani: la sensazione è che punterà sugli elementi di cui proprio non può fare a meno. Lo riporta Calciomercato.com.

Match contro la Lazio in programma oggi alle 18 all'Olimpico.