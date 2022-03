L’eliminazione per mano del Real Madrid in Champions League ha lasciato il segno in casa Paris Saint Germain. Nella capitale francese si respira aria di rivoluzione, con Mauricio Pochettino che appare sempre più lontano dalla riconferma: i betting analyst, riporta Agipronews, vedono favoriti per la panchina dei parigini due ex juventini con Zinedine Zidane avanti a 2 su Goldbet e Antonio Conte a 3 volte la posta. Tra i candidati non mancano personaggi di spicco come Pep Guardiola o Diego Simeone, a quota 25, mentre le possibili sorprese sono Massimiliano Allegri, Josè Mourinho, Thiago Motta e Didier Deschamps, tutti a quota 50. Più indietro Andrea Pirlo e Roberto Mancini, con l’approdo nella capitale francese che vale 75 volte la posta, mentre vale 100 l’ingaggio di Simone Inzaghi. Ultimo Gennaro Gattuso, a quota 150.