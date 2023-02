Le parole di Massimilianoai microfoni di Sky dopo- "L'ho visto ora, inutile stare a dire rigore, secondo giallo... Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio come velocità di palla ma dopo l'1-0 abbiamo giocato al rallentatore. Potevamo fare il 2-0, poi dopo il pareggio ci siamo riaccesi e abbiamo avuto diverse occasioni, in queste partite serve fare più gol. Inutile piangersi addosso, dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia ma prima c'è lo Spezia".- "Di Maria doveva tirare, poi non è che nessuno fa fallo in 90 metri... Abbiamo rallentato, poi quando la palla viaggiava e si muoveva di più siamo migliorati".- "Niente, nessun problema, poi ha ripreso a giocare... Quando abbiamo giocato abbiamo fatto bene, poi Bremer è scivolato, loro hanno fatto un bel gol, neanche semplice".- "Dobbiamo essere fiduciosi per il ritorno, sarà difficile ma le qualità tecniche nostre sono importanti. La palla non si gestisce andando uno all'ora, abbiamo tenuto spesso la palla ferma, poi quando viaggiava abbiamo creato altre occasioni".- "Ci sono state situazioni in cui doveva coprire, credo che fosse normale. Poi non possiamo perdere tre giocatori sopra la linea della palla altrimenti siamo più vulnerabili. Lui ha fatto una buona gara".- "Non è che voglio la Juve dell'1-0, queste sono cazzate... Ho solo detto che quando la palla la addormentiamo non va bene, poi se sbagliamo gli ultimi passaggi... Bisogna migliorare, io non ho mai voluto la squadra che vince 1-0, è un modo comune che si dice ma non è vero, è inesatto. Guardate le mie squadre, hanno sempre avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Le chiacchiere stanno a zero. Chi le vuole le squadre da 1-0? Le mie squadre, il Milan e la Juve, hanno sempre fatto da 70 a 80 gol, io chiacchiero di numeri, non del niente. Questo è poco ma sicuro, parlate di robe serie, non del niente... Così mi fate arrabbiare, è una roba che vi siete creati voi. A me dispiace solo una cosa, non aver vinto. Che è l'unica cosa che conta. Voi siete bravi, ma nella vita contano i fatti".- "Buona prova, sono contento".