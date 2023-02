"Non sono assolutamente nervoso, è successo con qualcuno che fischiava dei giocatori che sono entrati in campo ed era senza motivo. Poi è giusto fischiare a fine partita se la squadra perde, non è giusto fischiare a prescindere". Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa, spiegando la sua verità sul Corto Muso: "L'altra sera è stata una reazione, magari sbagliata, ma posso essere criticato su tante cose: si gioca male, si può far meglio... ma sui dati di fatto non bisogna parlare, i numeri sono quelli. Te fai un tema: è opinabile. Matematica:1+1 fa 2, non 3. Poi accetto: sono un allenatore scarso, le squadre mie fanno schifo... accetto tutto, fa parte della critica. Sui numeri non si può discutere. Quando giocavo, l'allenatore mi diceva una cosa, alla seconda lo fermavo:Mi dispiace per la reazione, ma certe cose non vanno bene. Puoi avere un'opinione diversa, non è giusta o sbagliata, sui numeri non è opinabile niente. Questo che sia chiaro"