Qual è la normalità della Juve? Vincere. Allegri l'ha ribadito più volte in queste ore che precedono la sfida con l'Atalanta: "Lo dico ai ragazzi che bisogna fare così, è la normalità, l'abitudine a vincere che c'è da riprendere. Vincere è straordinario, deve diventare un'abitudine. Si vincono le partite per raggiungere gli obiettivi. La normalità è vincere più partite per raggiungere gli obiettivi".