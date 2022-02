Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato a lungo anche del percorso della squadra bianconera, tra i tanti impegni nelle varie competizioni. Ecco il pensiero del tecnico: "Bisogna fare un passetto alla volta, con tutti i giocatori e come squadra. Poi che possa essere l'anno prossimo con più possibilità di vincere il campionato, siamo tutti d'accordo. Siamo da un anno insieme, sono arrivati giocatori nuovi. Ma non può arrivare tutto e subito. Il percorso è ottimo, poi ci sono le ambizioni... è normale che non giochiamo per essere eliminati agli ottavi, ma giochiamo per vincere. Poi se siamo bravi, fortunati, se le coincidenze arrivano, poi magari arriviamo in fondo. In campionato uguale. In Coppa Italia uguale. Serve un passetto alla volta".