Massimilianoha parlato dopoanche ai microfoni di DAZN.- "Innanzitutto che non c'è stato un infortunato, questo è un bel dato. Poi che hanno giocato molti ragazzi. La squadra è stata un po' superficiale nei primi 20-25 minuti, anche se loro correvano molto e pressavano. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni nel primo tempo, poi nel secondo direi quasi mai. Abbiamo portato a casa questa vittoria che è sempre importante, perchè era bello chiudere con una vittoria prima del Natale, poi dal 27 riprenderemo la preparazione in vista del campionato".- "Ho sempre detto, anche quando è stato messo in dubbio, che Szczesny è un portiere di valore europeo, quindi di grande affidabilità e soprattutto di grande esperienza".- "Pogba l'ho già detto, credo abbia fatto il secondo giorno di corsa, quindi vediamo: il ginocchio sta rispondendo bene, però siamo solamente all'inizio. Per quanto riguarda Vlahovic, sta continuando con le sue terapie per cercare di togliere questo dolore e vedremo di averlo al più presto. Cuadrado il 27 ricomincerà a correre, quindi credo che ai primi di gennaio potrà essere a disposizione. Bonucci sicuramente no, rientrerà credo Chiesa. De Sciglio è un punto interrogativo, però rientreranno Danilo e Alex Sandro, quindi il 27 saremo un buon gruppo".- "Credo che la Juventus abbia una rosa importante, forte, abbiamo dei giocatori che nella prima parte di stagione sono stati fuori per infortunio e quindi sono loro gli acquisti del mercato di gennaio".- "Ha tanta voglia, ma è normale che vada gestito perchè comunque è un giocatore che è stato fuori 10 mesi; normale che ogni tanto gli vengano fuori dei dolorini".- "Non è che bisogna guardare il Napoli, bisogna guardare noi stessi. Dal 4 gennaio fino al 5 giugno abbiamo la possibilità di giocare sicuramente un minimo di 26 partite, ma bisogna essere bravi e cercare di giocarne 36. Quello sarebbe il massimo: vorrebbe dire arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League".