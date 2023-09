In conferenza stampa, l'allenatore della Juventus ha sottolineato: "Il nostro obiettivo, fino all'anno scorso era arrivare al passaggio del turno della Champions, quest'anno il primo obiettivo è arrivare il 30 dicembre dopo la Roma in casa, tirare una riga e vedere a che punto siamo in classifica. L'obiettivo è essere nelle prime 4 per poi giocarci le nostre carte nella seconda fase di campionato. L'obiettivo é entrare di nuovo nelle prime 4 e giocare l'anno prossimo la Champions. Griglia?Il Napoli è favorito, ieri un ottimo Milan ma siamo agli inizi. Noi ci concentriamo su di noi, per entrare nelle 4 si dovrà fare una cosa importante. Le prime 4 usciranno da una griglia di 8 squadre".