Nuova "versione" di Massimiliano Allegri in merito allo screzio avuto con Pavel Nedved la scorsa settimana, durante la partita contro il Cagliari. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Bologna, il tecnico livornese ha spiegato come il disappunto del vice presidente - a differenza di quanto trapelato in un primo momento - fosse dovuto alla scelta di campo sulla (mancata) sostituzione di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "C'è stato il confronto? Assolutamente, credo abbia fatto un'esternazione come capita tante volte in tribuna, difficilmente uno rimane fermo. La partita ti porta a muoverti, a fare... Non c'è alcun problema, stiamo lavorando bene insieme a Cherubini, Arrivabene, il Presidente. Dobbiamo finire l'annata nel migliore dei modi e iniziare la prossima al meglio".