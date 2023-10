Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoè tornato anche sul suo "sfogo" rabbioso nel finale del match contro ila San Siro. Ecco le sue parole: "Abbiamo rivisto i video. Ho parlato con i ragazzi, è questione di crescita della squadra. In questo momento, per tutta la stagione, ci sono buone basi per crescere, è fondamentale l'equilibrio e il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano abbiamo passato una settimana dove l'euforia esterna può far male. Può far bene o male, dipende da come la prendi. Dobbiamo rimanere compatti, la squadra lo sa. L'esperienza di Sassuolo ci ha insegnato qualcosa".