Allegri in conferenza è tornato a parlare di Milan-Juventus: "Abbiamo rivisto i video, ho parlato con i ragazzi. È questione di crescita della squadra, infatti in questo momento ma per tutta la stagione visto che ci sono buone basi ma bisogna crescere è fondamentale l’equilibrio e il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano abbiamo passato un settimana di euforia esterna generale: se la prendi in un certo modo fa bene, ma se la prendi nel modo sbagliato può fare male. Noi dobbiamo rimanere compatti, la squadra lo sa, l’esperienza di Sassuolo ci ha insegnato qualcosa e vediamo domani sera che partita riusciremo a fare".