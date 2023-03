Le parole diin conferenza stampa:GIOVANI - "Hanno giocato molte partite. Sono venuti fuori dati come nella Juventus questi ragazzi abbiano giocato oltre 4mila minuti. Dato molto importante soprattutto per il futuro della squadra, oltre a questi non dimentichiamo che Vlahovic e Kean sono del 2000. Poi Gatti, un ragazzo arrivato quest'anno dal Frosinone. La Juve su quest'aspetto ha giovani, di qualità, perché altrimenti non giocherebbero, e di futuro. Con altri giocatori fuori a giocare in Serie A che sono di proprietà della Juventus".