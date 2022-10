Testa bassa, correre, ripartire. E parlare poco, pochissimo, se non con i fatti.sa perfettamente che si avvicina a un'altra vigilia: martedì arriva la Champions League, una trasferta resa ulteriormente delicata dal ko di San Siro. Ma quali ripercussioni ci sono state dopo la sconfitta del Meazza?Del resto, lo dimostra la giornata trascorsa. La Juve è scesa in campo in mattinata, ha lavorato secondo il solito programma. C'è stato chi ha scaricato la partita e chi invece ha lavorato sullo sviluppo dell'azione e sulle conclusioni, quelle mai viste con i rossoneri, o almeno non dopo i venti minuti di buon fraseggio e chance sciupate. Comunque, nessun ritiro: l'ipotesi non è mai stata paventata, pur nello sconforto e nella naturale delusione dopo un'altra partita persa, la quarta in un inizio di stagione a dir poco sciagurato.Quando e come potrebbe rischiare Massimiliano Allegri? Critica e tifo non aspetta notizie diverse. All'orizzonte però non esistono nuvoloni: c'è la consapevolezza di poter uscire da questo momento prolungato con la stessa guida tecnica. Il confronto con la società è quotidiano e allo stesso tempo i primi conti si faranno a metà novembre, prima della pausa più lunga della storia delle pause campionato.