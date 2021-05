Andrea Pirlo resta in bilico, nonostante un finale di stagione in crescendo. E chi è il favorito come suo erede? "Gli indizi delle ultime ore - scrive Tuttosport - rafforzano la candidatura di Massimiliano Allegri, segnalato in corsia di sorpasso su Rino Gattuso (che resta la prima alternativa bianconera, Lazio permettendo). Il Conte Max ha voglia di tornare in pista due anni dopo la separazione dalla Juventus, con cui ha vinto 5 scudetti consecutivi e disputato 2 finali di Champions League (2015 e 2017). Il livornese ha mantenuto ottimi rapporti con il presidente Andrea Agnelli e con il club. I contatti non si sono mai interrotti, nei mesi scorsi, e la pista è segnalata tuttora concreta. Le prossime ore, nel bene o nel male, saranno decisive. Molto dipenderà anche dallo stesso allenatore livornese, corteggiato da diversi club in Italia e in Europa. Se il Real Madrid ha chiesto a Max di attendere qualche giorno".